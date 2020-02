Após eliminação, Rogério Ceni fala sobre limitação do elenco do Fortaleza

A eliminação nos minutos finais para o Independiente pela Copa Sul-Americana foi um golpe duro para o Fortaleza, e o técnico Rogério Ceni se mostrou frustrado em relação ao resultado, mas também às condições do elenco. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador falou sobre as alterações que fez durante o jogo, e embora compreenda a situação financeira do clube, acredita que a previsibilidade das substituições prejudica a equipe e limita suas opções.

“Coloquei o Marlon do lado para ajudar a marcação. Dobrei o número de laterais, porque só temos três velocistas. Todas as trocas são previsíveis dentro do que a gente tem. São jogadores que colaboram, que entregam mesmo fora de sua posição de origem entregam tudo. Todos que caíram no chão saíram. Substituímos com o que nós tínhamos, todos os jogadores que tinham velocidade. São jogadores dedicados que cumprem funções táticas”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Apesar da crítica, Rogério diz entender a situação financeira do clube, mas ainda assim, pede jogadores de velocidade para reforçar as características de jogo do Fortaleza: “Algumas posições são mais raras. Um time com uma rotação, que joga em velocidade, precisa de mais opções. Tudo isso é baseado na condição financeira. Não é má vontade do clube, o Fortaleza está fazendo o que pode”, comentou o treinador: “Nós precisamos de mais jogadores com características do Osvaldo, do David, do Romarinho. Eu não posso exigir que ele [Marlon] cumpra a característica do Osvaldo. Cada um aqui tenta dentro das condições que o clube tem”, completou.

Quanto à partida em si, Rogério Ceni entende que o Fortaleza, apesar do gol sofrido nos acréscimos, foi superior ao Independiente e merecia a classificação: “Continuamos com superioridade no jogo, agora o regulamento faz parte da competição. Quando não faz gol fora de casa é mais difícil. Poderíamos ter feito terceiro gol, mas não tivemos a felicidade. Tivemos a infelicidade da bola desviar no Bruno e ir para o gol”.

Eliminado da Copa Sul-Americana, o Fortaleza volta as atenções à disputa do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. O próximo compromisso do Leão é contra o Barbalha, em casa, pelo Estadual.