Torcida do Fluminense invade o CT às vésperas da decisão

A crise no Fluminense segue ganhando novos capítulos. Na tarde desta sexta-feira, a torcida, insatisfeita com a situação crítica do time invadiu o Centro de Treinamento Pedro Antônio. Durante o aquecimento dos jogadores, alguns torcedores conseguiram entrar no local com o intuito de cobrar e conversar com o elenco.

Aproximadamente 30 torcedores invadiram o CT. Os seguranças do clube chegaram para tentar controlar a torcida. Digão, Gum e Júlio César, líderes do atual plantel do Flu lideraram as conversas com os presentes. Rapidamente, a situação se apaziguou, e o grupo de 30 pessoas acabou saindo do local. A invasão durou aproximadamente 20 minutos

No domingo, o Tricolor tem uma verdadeira final pela frente contra o América-MG pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para às 17h00 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Um empate garante o Flu na elite do futebol nacional em 2019. A situação é ainda mais delicada, pois a equipe não marca há oito jogos, e na última quinta demitiu o técnico Marcelo Oliveira.