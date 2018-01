Torcedores invadem reunião do Flu nas Laranjeras 

A sessão do Conselho Deliberativo do Fluminense, que indicaria o seu novo presidente, foi interrompida na noite desta segunda-feira por cerca de 100 torcedores que invadiram a sede das Laranjeiras. O grupo se posicionou no segundo andar do salão principal e iniciou os protestos, principalmente contra o presidente Pedro Abad.

A notícia de que o Fluminense teria aceitado a proposta de negociar o atacante Henrique Dourado foi o estopim para o protesto. Os torcedores pediram a saída do atual presidente a hostilizaram o grupo que o apoia politicamente.

Abad estava presente na reunião e se retirou assim que os torcedores entraram na sede. A sessão do Conselho Deliberativo foi suspens

a e uma nova reunião está marcada para está terça-feira para definir o novo presidente do Conselho.

Pedro Abad tem sido alvo dos protestos da torcida desde a temporada passada. A situação piorou após a dispensa de alguns jogadores, como o goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Henrique. Além disso, o clube viu o meia Gustavo Scarpa sair ao entrar na Justiça por conta do atraso de salários.

O atraso nos pagamentos também fez o atacante Henrique Dourado pedir para ser negociado. Após não acertar com o Corinthians, o Flamengo apresentou proposta, já aceita pelos tricolores. O jogador, inclusive, já teria feito os exames médicos na Gávea.

Dentro de campo, o Fluminense estreia nesta quarta-feira na Copa do Brasil, contra a Caldense, em Poços de Caldas.