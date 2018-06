Saída de Abel Braga cria desafios para Pedro Abad

O presidente do Fluminense, Pedro Abad, não contava em perder o técnico Abel Braga no meio da temporada. Com histórico de cumprir contratos até o fim, o treinador sinalizou na semana passada que não pretendia sair. Porém, internamente, Abel já dava sinais de desgaste pela série de problemas enfrentados. A saída do comandante deixa o dirigente em maus lençóis e cada vez mais isolado na busca por soluções.

Abad perdeu há duas semanas o diretor de futebol Paulo Autuori, que aceitou proposta do futebol da Bulgária. Abel então passou a cuidar de praticamente tudo que envolvia o plantel. Agora, sem os dois, o mandatário busca soluções rápidas.

Não há receita para investir em treinadores de nomes, portanto, a ordem é procurar uma solução barata e que aceite lidar com um quadro de atrasos salariais e ambiente político dividido. Zé Ricardo, por exemplo, o primeiro nome da lista, deixou recentemente o Vasco justamente por conta deste cenário. Dificilmente diria sim ao Fluminense. Dorival Júnior está cotado, mas a questão salarial pesa neste aspecto.

Um novo diretor de futebol está sendo procurado. O nome de Paulo Angioni, velho conhecido do futebol carioca, desponta como o favorito. A experiência dele é vista com bons olhos pelo atual presidente. Os próximos dias serão cruciais para a atual gestão. Pelo menos há prazo para isso.

O elenco do Flu foi liberado para um período de folga e só retorna aos trabalhos no dia 26 de junho. O próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que está paralisado para a disputa da Copa do Mundo, será em 19 de julho, no clássico carioca com o Vasco pela 13ª rodada.