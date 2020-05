Richarlison revela acompanhar Fluminense da Inglaterra

O atacante Richarlison teve passagem de destaque no Fluminense. Tanto que acertou sua ida para o futebol inglês e cresceu até chegar a Seleção Brasileira. Mesmo de longe, o jogador afirmou que ainda acompanha a equipe tricolor.

“Sempre que posso e não fica muito tarde por causa do fuso horário, assisto aos jogos. As notícias eu vejo todos os dias. Me tornei um torcedor por todo carinho que tive da torcida e dos amigos que fiz no clube”, disse ao site Globoesporte.com.

Richarlison mostrou conhecer o atual time tricolor. Para o atacante, o Fluminense tem tudo para fazer uma boa temporada: “Acho que o time atual é muito bom. Ano passado foi difícil, mas se essa equipe estiver bem encaixada, pode fazer uma campanha bem melhor no Brasileirão e pensar em coisa bem melhor do que em 2019”, declarou.

O atacante chegou ao Fluminense em 2016 e ficou até a metade da temporada seguinte, quando se transferiu para o Watford-ING. No total, Richarlison atuou em 67 jogos e marcou 19 gols. Ele destacou o momento marcante nesta trajetória.

“Acho que o jogo do meu primeiro gol pelo Fluminense, no Fla-Flu. Ainda estava me adaptando, sentia que estava jogando bem, pegando ritmo, mas faltava um golzinho para me trazer confiança. E marcar em um dos maiores clássicos do futebol mundial foi um dos momentos mais especiais da minha vida”, comentou.

Atualmente, Richarlison está no Everton. O atacante se tornou presença constantes nas últimas convocações do técnico Tite para a Seleção Brasileira.