Presidente do Fluminense sonha com o retorno de Fred

Mesmo com dificuldade financeira, o Fluminense pensa na contratação de reforços para 2020. Segundo o presidente Mário Bittencourt, o sonho da diretoria tricolor é o retorno do atacante Fred, atualmente no Cruzeiro.

O mandatário ressaltou que não conversou com ninguém sobre a volta do jogador e que o salário de Fred está acima dos padrões do Fluminense.

“O desejo de repatriar o Fred sempre existiu, até antes da eleição. Jogador que gosto muito e um dos maiores ídolos da história do clube. Temos uma relação de amizade também. Eu acabei o encontrando sem querer nas Laranjeiras. Quando acabou o treino ele foi na minha sala e me deu um abraço. Tivemos uma conversa de amigos. Desejei sorte a ele na reta final do Brasileirão. E de lá para cá não mais nos falamos”, disse Bittencourt.

“Ele tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2020, com salário muito além das nossas possibilidades. Não temos nem como chegar perto do que ele ganha lá. É isso. Neste exato momento não há nenhuma conversa aberta com ele. Zero. Sigo dizendo que há um interesse sim. Mas no momento ele está vinculado a outro clube. Mas futebol é um dia após o outro”, completou.

Se Fred está distante, o presidente confirmou que fez uma sondagem pelo atacante Everaldo, destaque da Chapecoense no Campeonato Brasileiro.

“Eu, particularmente, gosto muito. Está no monitoramento do scout desde antes de eu ser presidente. Foi feito, sim, um primeiro contato com os representantes do jogador, para saber o que eles desejam para 2020”, declarou.

No entanto, o empresário de Everaldo adiantou que dificilmente o jogador vaio seguir no Brasil em 2020. Ele tem contrato com o Querétaro, do México, e deve retornar ao clube.