Pedro Abad classifica arbitragem do clássico como vergonhosa

O Fluminense não ficou satisfeito com a arbitragem de Carlos Eduardo Nunes Braga no clássico deste sábado, diante do Vasco, no estádio Mané Garrincha. O presidente Pedro Abad estava inconformado e disse que o seu clube vem sendo sistematicamente desrespeitado na disputa do Campeonato Carioca.

Em entrevista coletiva, o dirigente tricolor disse que o que aconteceu em campo foi uma vergonha e que o árbitro, além de não marcar um pênalti sobre Bruno Silva quando a partida ainda estava empatada, fez o que era possível para irritar os jogadores da equipe tricolor. “Um pênalti óbvio no Bruno Silva e a arbitragem não viu”, disse o mandatário.

Sem citar nomes, Abad disse que após tantos anos com erros de arbitragem, ele entende que quem organiza o estadual não respeita o Tricolor das Laranjeiras. “Então o Fluminense vai passar a não respeitar o Campeonato Carioca”

O atacante Luciano preferiu direcionar suas críticas ao comportamento do time adversário. “Eles só sabem cruzar bola na área, bola longa do goleiro para o atacante, uma deu certo e foi o pênalti”, afirmou o atacante.

Em entrevista ao Canal Premiére, Luciano garantiu que o Fluminense entrou muito bem preparado e deveria ter saído com a vitória, por ter sido melhor durante a maior parte do clássico.

“Infelizmente a bola não entrou, eu tive uma oportunidade e acertei a trave. Serve de aprendizado. Eles só se defenderam, nós só atacamos, mas o gol não saiu”, finalizou.