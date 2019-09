Oswaldo de Oliveira não é mais técnico do Fluminense

Pouco mais de um mês após seu anúncio, Oswaldo de Oliveira foi demitido do comando técnico do Fluminense na manhã desta sexta-feira, em reunião da cúpula de futebol do clube. O treinador não aguentou o empate por 1 a 1 contra o Santos, na última quinta-feira, jogo este que ainda contou com um quente episódio entre ele e o jogador Paulo Henrique Ganso. A medida foi tratada com alívio entre os dirigentes, pois entendiam, embora não revelassem, arrependimento pela escolha.

Na ocasião, o meio-campista foi substituído aos 18 minutos do segundo tempo por Daniel e não gostou da mudança. Irritado com a decisão, ele proferiu alguns xingamentos ao técnico, que chamou-o de “vagabundo”. Profissionais da comissão técnica e jogadores precisam intervir para que as ofensas não virassem algo físico.

No vestiário, houve uma reconciliação, segundo o próprio Oswaldo, que disse ter pedido desculpas. Além disso, Oswaldo de Oliveira também fez gestos obscenos à torcida no final do jogo.

Oswaldo chegou ao cargo no dia 20 de agosto, após queda de Fernando Diniz. De lá para cá foram sete partidas, uma pela Copa Sul-Americana, com a eliminação diante do Corinthians, e as outras seis pelo Campeonato Brasileiro. Foram duas vitórias, dois empates e três derrotas, com aproveitamento de 38,1%.

Essa foi a terceira passagem dele pelo Tricolor das Laranjeiras. A primeira, entre julho de 2001 e abril de 2002, culminou com a campanha semifinalista do Brasileiro de 2001. Depois, entre abril e agosto de 2006, seu trabalho foi mais discreto, terminando com uma acusação a Celso Barros, à época presidente da Unimed/Rio e hoje vice-presidente, de tentar influenciar na escalação do time.

A diretoria agora trabalha para tentar um substituto nos próximos dias para tentar melhorar o rendimento do time. O Fluminense empatou por 1 a 1 na noite da última quinta-feira com o Santos, com dois a menos em campo. Com esse resultado, saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e agora é o 16º colocado, com 19 pontos, a mesma pontuação que Cruzeiro e CSA, 17º e 18º, respectivamente.