Operário x Fluminense pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Operário e Fluminense se enfrentam pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo pelo Prime Video (streaming).

Como chegam as equipes?

O Fluminense vem de uma vitória importante por 3 a 2 contra o Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde a equipe ocupa a terceira colocação com 23 pontos. Já o Operário vem de derrota para o Vila Nova, por 2 a 1, pela quinta rodada da Série B. A equipe do Paraná ocupa a sétima colocação, com 58 pontos.

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Prováveis escalações

⚫️⚪️Operário

Elias; Mikael Doka, Cuenú, Miranda e Moraes; Índio (Trindade), Vinícius Diniz e Boschilia; Berto, Pablo e Aylon.

Técnico: Luizinho Lopes

🔴🟢Fluminense

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Freytes, Jemmes (Millán) e Arana (Renê); Martinelli, Hércules e Alisson (Ganso ou Serna); Savarino, Canobbio e Castillo (JK).

Técnico: Luis Zubeldía

Ficha técnica

⚫️⚪️ Operário x Fluminense🔴🟢

Competição: Copa do Brasil ( 5ª fase - jogo de ida)

Data e horário: 23 de abril de 2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, Paraná

Transmissão: Prime Video