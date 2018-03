“Não podemos atuar com medo”, afirma Abel Braga após título da Taça Rio

O Fluminense conquistou a Taça Rio neste domingo ao bater por 3 a 0 o Botafogo, no Maracanã. Com o título, os tricolores garantiram a vantagem de atuar pelo empate nas semifinais do Campeonato Carioca, diante do Vasco, na próxima quinta-feira. O técnico Abel Braga exaltou a conquista após início de temporada com muitos problemas.

“A grande coisa deste time é pensar positivo. Não podemos atuar com medo. Trouxemos o Botafogo para o nosso campo, mas tivemos chances de marcar. Contra o Flamengo foi a mesma coisa. Temos que confiar no nosso trabalho”, afirmou Abel.

O comandante ressaltou a confiança no elenco e citou que não quis tirar o volante Richard no segundo tempo. O jogador já tinha cartão amarelo e chegou a fazer duas faltas que poderiam resultar na sua expulsão. “Falaram para eu tirar o Richard por causa do cartão e eu disse que não iria tirar porque iria acabar com o esquema e campo. Ainda bem que conseguimos terminar o jogo sem ninguém expulso. Agora é tudo novo. Vamos pensar nas semifinais do Campeonato Carioca. Vamos em busca do título”.

“Nós conseguimos fazer um time bastante competitivo muito rápido. O adversário foi muito difícil, muito dificil, a velocidade dos jogadores de ataque deixou a partida ainda mais complicada. No segundo tempo conseguimos ir muito bem, no primeiro as bolas passavam na frente do Jefferson e ninguém atacava a bola…Mas o time foi muito bem, muito bem mesmo. Feliz pelos jogadores, feliz pela torcida feliz com a atuação do Fluminense, e com o tempo vamos pensar em outras competições”, disse o treinador quando perguntado sobre a boa temporada que faz o time.

Abel também comentou sobre as atuações do time titular.”É surpreendente. Essa equipe ainda não perdeu na Taça Rio, o time titular não perdeu nenhuma partida. No primeiro jogo da Taça Guanabara nós não fomos com os titulares, e desde então nós ou vencemos o empatamos. O Botafogo é uma equipe muito bem treinada. No segundo tempo nós mudamos a formatação para jogar com a vantagem no marcador.

“Na verdade eu queria o contrário (fazer uma marcação alta) porque a defesa do Botafogo joga alta e nós temos laterais muito rápidos, o Marcos Junior também. Tanto que nós recuperávamos a bola com muita firmeza e tentamos ir ainda mais para o campo adversário” , finalizou o treinador tricolor.