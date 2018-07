Marcelo Oliveira afirma que vitória aumenta confiança do Fluminense

O técnico Marcelo Oliveira exaltou a vitória conquistada diante do Palmeiras e disse que o resultado vai gerar um aumento de confiança na equipe tricolor. Na entrevista coletiva, o treinador do Fluminense disse que o resultado foi muito importante em vários aspectos porque o Palmeiras tem um dos melhores elencos do Brasil.

“Foi um jogo extremamente difícil. Os dois times tiveram boas chances no primeiro tempo, mas conseguimos sair na frente. No segundo tempo ajustamos a marcação e poderíamos ter usado melhor os contra-ataques.Infelizmente não escolhemos as melhores jogadas. O 1 a 0 nessas circunstâncias é quase uma goleada”.

Marcelo Oliveira disse que o apoio da torcida foi muito importante para que o resultado fosse positivo. O treinador prometeu que o Fluminense vai ter uma equipe que vai lutar muito e trabalhar forte para que a confiança do torcedor seja justificada.

“Já sabia disso quando vim para cá. Pouco a pouco vamos armando uma equipe taticamente e tecnicamente equilibrada”, disse.

O técnico tricolor disse que as perspectivas são positivas porque o elenco vem sendo reforçado. Ele disse que a chegada do atacante Cabezas vai ser muito importante porque é um jogador de velocidade e que tem experiência internacional.

O goleiro Júlio também se mostrou muito feliz com a vitória do Fluminense. Ele disse que a partida foi muito difícil e que a equipe tricolor cumpriu tudo aquilo que o treinador pediu. “Eu fico feliz em poder ter contribuído com duas defesas. Mas no futebol não se vence sozinho. A vitória é do grupo todo”, afirmou.