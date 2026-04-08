Marcelo explica desavença com Mano Menezes no Fluminense

O ex-jogador Marcelo falou sobre o término de sua carreira. Seu último ato no esporte foi uma discussão com Mano Menezes, que era técnico do Fluminense em 2024. O multicampeão relembrou a desavença.

A última interação entre Marcelo e Mano Menezes ocorreu em novembro de 2024, durante a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador queria colocar o ex-jogador em campo aos 45 minutos do segundo tempo, mas Marcelo prontamente se recusou a entrar. No entanto, o ex-lateral afirmou que o episódio não foi motivado apenas por isso.

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"Não foi só entrar no minuto 45 que eu fiquei chateado. Já estava acontecendo antes durante a vinda desse treinador (Mano). Não estava legal. Era simples: ele não falava comigo nos treinamentos. Não tinha conversa comigo, nenhum assunto. Naquele momento (jogo), ele me abraçou e eu disse o seguinte: 'Não faz isso. Normalmente, você nem fala comigo'", revelou Marcelo, em entrevista à Romário TV.

Essa foi a última atuação de Marcelo com a camisa do Fluminense. No dia seguinte, o processo de rescisão contratual foi iniciado, e o lateral deixou a equipe.

Também foi a última atuação de Marcelo no futebol, já que, três meses depois, o atleta anunciou a aposentadoria.

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