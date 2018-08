João Carlos deixa o Fluminense e vai jogar no futebol português

Sem oportunidades no elenco desde que Marcelo Oliveira assumiu a direção técnica do Fluminense, o atacante João Carlos vai deixar o Tricolor das Laranjeiras. Ele será emprestado ao Portimonense, de Portugal, e vai ficar no novo clube até dezembro de 2019, quando se encerra o vínculo com o Fluminense.

João Carlos se destacou com a camisa da Cabofriense durante o Campeonato Brasileiro e teve sua contratação recomendada pelo técnico Abel Braga que precisava de um reserva para o artilheiro Pedro. João Carlos marcou quatro gols pela equipe de Cabo Frio, mas não chegou a balançar as redes com a camisa do Tricolor Carioca. Ele disputou seis partidas, quase sempre entrando durante os jogos.

Depois que Marcelo Oliveira assumiu, João Carlos perdeu espaço no elenco. O treinador nunca utilizou o jogador e aprovou a contratação de Kayke que estava no Bahia. Com a lesão sofrida por Pedro, Kayke deve ser o novo titular do ataque do Fluminense.