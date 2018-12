Interino faz mudanças na equipe do Fluminense

O Fluminense encerrou a preparação para a decisão contra o América-MG, neste domingo, no Maracanã. Na atividade, o interino Fábio Moreno fez algumas mudanças na equipe. A principal delas é no esquema tático, sem a presença dos três zagueiros.

Na lateral direita, Igor Julião trabalhou todo o tempo entre os titulares, pois Léo está suspenso. Já na esquerda, Marlon foi testado no lugar de Ayrton Lucas, um dos mais criticados na cobrança feita por torcedores na última sexta-feira. Na zaga, Paulo Ricardo foi substituído por Digão.

No meio, Airton formou setor ao lado de Richard e Jadson. O equatoriano Junior Sornoza foi barrado para a entrada de Marcos Júnior. No ataque, ele vai compor o trio ofensivo com Luciano e Kayke, que treinou na vaga de Everaldo.

Assim, o Fluminense deve ir a campo com a seguinte escalação: Júlio César; Igor Julião, Gum, Digão e Marlon; Airton, Richard e Jadson; Marcos Junior, Luciano e Kayke.

Os tricolores precisam apenas do empate para permanecerem na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode dar uma vaga na Copa Sul-Americana. Já uma derrota, aliado a outros resultados, pode fazer rebaixar a equipe carioca.