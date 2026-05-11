Hulk nega "novela" entre Fluminense e Atlético-MG e diz sonhar com Libertadores em chegada ao Rio

O atacante Hulk chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar no Fluminense e negou que o time carioca e o Atlético-MG teriam ficado seis meses negociando. Além disso, o atleta de 39 anos revelou que tem o desejo de conquistar a Libertadores com a camisa do tricolor.

"Quero deixar bem claro que não existiu essa novela de seis meses. Tivemos apenas uma conversa com o Fluminense em janeiro, quando deixei o clube à vontade para negociar com o Atlético-MG, mas não houve acordo naquele momento. Agora, sim, as partes chegaram a um entendimento, e acredito que tenha sido bom para todo mundo", desmentiu Hulk.

"Meu grande sonho é conquistar a Libertadores. O elenco tem qualidade para isso. É um grupo muito bem montado. Chego com o objetivo de somar, de contribuir com algo diferente. Agora, é unir forças para buscar títulos importantes", revelou.

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O jogador também aproveitou a chegada ao Rio de Janeiro para agradecer o carinho recebido no Atlético-MG e projetar sua passagem pelo Fluminense.

"Vivi momentos muito especiais com o Galo, um clube pelo qual tenho grande carinho e respeito. Sempre fui muito bem tratado e bem recebido, e acredito que deixei um legado por lá. Agora, chego com essa mesma vontade, com fome de escrever uma linda história também com a camisa do Fluminense. Sabemos que isso se constrói com conquistas, e é exatamente para isso que venho", completou o atacante.

Hulk só poderá estrear pelo Fluminense em julho, na abertura da janela de transferências, quando será possível registrá-lo. O atacante usará a camisa 7 e assinou contrato até o fim de 2027.