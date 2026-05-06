Hulk se diz ansioso para estrear pelo Fluminense e valoriza projeto do clube

Anunciado como novo reforço do Fluminense nesta terça-feira, Hulk concedeu uma entrevista à FluTv e, em suas primeiras palavras como atleta do Tricolor, disse estar ansioso para entrar em campo.

"Estou muito feliz e muito nervoso também, estava muito ansioso por esse momento. Então chegou o momento de se oficializar e eu estou aqui, cheio de vontade de encontrar esse Maracanã lotado e levar alegria para a torcida do Fluzão.", declarou.

"Espero retribuir todo esse carinho que estou recebendo, espero levar, principalmente, a criançada à loucura, porque eu tenho uma facilidade de me identificar muito. Enfim, com todos os torcedores do Fluzão, eu tenho certeza que vai ser uma conexão muito forte.", acrescentou.

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Ao ser perguntado sobre o que teria o atraído ao time carioca, Hulk valorizou o projeto do clube e a qualidade do elenco.

"Primeiro o projeto, sem sombra de dúvidas, a gente sabe que hoje o Fluminense tem um dos principais elencos do Brasil, jogadores multicampeões, jogadores que vem em evolução muito grande, eu tive a oportunidade de jogar com alguns já. E eu tenho muita fome de continuar ganhando, muita vontade de continuar ganhando, eu vi com bons olhos e tenho certeza que eu venho para agregar, para somar ainda mais e junto com meus companheiros, que logo logo estaremos juntos.", destacou.

"O fato de já estar adaptado ao futebol brasileiro, já entender como funciona vai ajudar bastante e a gente vai com uma leveza para poder fazer com que as coisas fluam naturalmente.", completou.

Número 7

Sobre vestir a camisa sete, o atacante reconheceu a importância do número na história do Fluminense e agradeceu ao venezuelano Soteldo por ter cedido a camisa que o pertencia.

"Eu sei da importância deste número no clube, aproveitar também para agradecer ao Soteldo, acabei conversando com ele e ele gentilmente me cedeu a sete, a gente sabe a importância que ele tem para o plantel, para o time. Já agradeci a ele por telefone, mas quero agradecer aqui publicamente porque ele foi muito gentil, compreensivo e me cedeu a camisa sete, a qual eu gosto tanto.", agradeceu.

Só depois da Copa

O atacante poderá estrear apenas a partir da próxima janela de transferências, após a pausa para a Copa do Mundo, mas terá o primeiro contato com a torcida tricolor no dia 16 de maio, antes do duelo diante do São Paulo, no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Se pudesse jogar amanhã eu já estaria lá, para ajudar meus companheiros, mas assim, existe a questão da janela, então eu só posso jogar após a Copa do Mundo.", declarou.