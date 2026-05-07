Acordo entre Atlético-MG e Fluminense pode impedir Hulk de jogar Arena MRV; entenda

Após ser contratado pelo Fluminense, Hulk deve ser impedido de disputar jogos contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, em 2026. Segundo informações da Rádio Itatiaia, os clubes chegaram a um acordo para que o ídolo atleticano não enfrente o ex-clube em sua casa, ainda nesta temporada.

Caso o acordo seja cumprido, Hulk ficará de fora, inicialmente, do duelo entre os times em Belo Horizonte, na 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 13 de setembro. Além desta partida, já confirmada, ainda existe a possibilidade de Fluminense e Galo se cruzarem na Copa do Brasil, já que ambas as equipes seguem vivas na competição.

Em caso de eliminação do Tricolor das Laranjeiras na fase de grupos da Libertadores, na terceira posição, os times também poderão se encontrar na Copa Sul-Americana.

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Estreia após a Copa

Apesar de já ter sido anunciado, Hulk só poderá entrar em campo pela equipe carioca após a pausa para a Copa do Mundo, devido à abertura da janela de transferências no Brasil.

Despedida marcada

Mesmo confirmado no Fluminense, o ídolo do Galo ainda receberá uma homenagem no próximo domingo, às 15h (de Brasília), antes da bola rolar para o jogo entre Atlético e Botafogo, na Arena MRV, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Próximo jogo do Fluminense

Jogo: Fluminense x Vitória

Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)