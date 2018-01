Gustavo Scarpa desabafa e diz ter sido desrespeitado pelo Fluminense

O meia Gustavo Scarpa se despediu do Fluminense, contra o qual ingressou na Justiça para obter a sua liberação, com um longo texto publicado em uma rede social. Novo reforço do Palmeiras, o jogador inicialmente agradeceu ao clube que o revelou, mas fez um longo desabafo na sequência.

“Fui extremamente desrespeitado em várias ocasiões nesses cinco anos de clube e nunca expus ninguém a nada, em consideração à instituição e às pessoas de bem que fazem parte dela. O clube é, e sempre será, maior do que qualquer jogador! Mas isso não o direito de me tratarem como bem entenderem nem de ficarem devendo verbas que foram combinadas”, escreveu Scarpa, em um dos trechos de sua publicação.

O jogador também previu as críticas de torcedores. “Certamente, vários adjetivos ruins serão usados contra mim, mas conheço a verdade e os meus direitos”, afirmou Gustavo Scarpa, antes de agradecer a “jogadores, fisioterapeutas, fisiologistas, comissão técnica, nutricionista, roupeiros, massagistas, pessoal de apoio, profissionais de Xerém e a maioria da torcida”.