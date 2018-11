Goleiro Julio Cesar sai de campo revoltado com arbitragem

O Fluminense não conseguiu segurar o líder do Campeonato Brasileiro e acabou derrotado por 3 a 0, nesta quarta-feira, no Allianz Parque. Mesmo com o placar elástico, o goleiro Julio Cesar saiu de campo muito irritado com a arbitragem do confronto.

“É fato que a equipe do Palmeiras tem qualidade, tanto que está perto do título. Só que não tem como jogar com uma arbitragem dessa. Falta que não, que não existe. Segundo gol originado numa falta que não aconteceu nada, terceiro gol numa falta que não aconteceu nada. Se é para ser assim dá logo a taça para o Palmeiras”, disse.

O Fluminense agora foca no próximo desafina segunda-feira, contra o Ceará, no Maracanã. Para esta partida, o técnico Marcelo Oliveira sabe que não poderá contar com o volante Jadson, suspenso pela expulsão contra o Palmeiras.

Com o resultado, os tricolores seguem com 41 pontos e continuam ameaçados pelo rebaixamento.