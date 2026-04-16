Zagueiro do Fluminense elogia Neymar antes de duelo com Santos: "Melhor do Brasil"

Fluminense e Santos se enfrentam no próximo domingo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Freytes, zagueiro titular do Tricolor das Laranjeiras, falou sobre enfrentar Neymar na Vila Belmiro.

"Eu não vi o jogo passado, mas eu tenho respeito", disse o jogador à TV Globo. "Eu acho que é o melhor jogador que tem no time deles, o melhor jogador do Brasil, para mim", completou.

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Logo em seguida, Freytes falou sobre sua admiração pelo camisa 10 do Santos: "Eu gosto muito dele, principalmente pelas coisas que fez com Messi".

Por outro lado, o zagueiro reforçou que, dentro das quatro linhas, seu foco é defender o Fluminense.

"Dentro de campo se respeita, mas eu defendo este clube, não defendo o Santos. Ele vai fazer seu trabalho e eu vou fazer o meu e esperamos que o resultado seja favorável para nós", finalizou.

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