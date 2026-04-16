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Zagueiro do Fluminense elogia Neymar antes de duelo com Santos: "Melhor do Brasil"

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FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/04/2026 às 11:05

Fluminense e Santos se enfrentam no próximo domingo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Freytes, zagueiro titular do Tricolor das Laranjeiras, falou sobre enfrentar Neymar na Vila Belmiro.

"Eu não vi o jogo passado, mas eu tenho respeito", disse o jogador à TV Globo. "Eu acho que é o melhor jogador que tem no time deles, o melhor jogador do Brasil, para mim", completou.

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Logo em seguida, Freytes falou sobre sua admiração pelo camisa 10 do Santos: "Eu gosto muito dele, principalmente pelas coisas que fez com Messi".

Por outro lado, o zagueiro reforçou que, dentro das quatro linhas, seu foco é defender o Fluminense.

"Dentro de campo se respeita, mas eu defendo este clube, não defendo o Santos. Ele vai fazer seu trabalho e eu vou fazer o meu e esperamos que o resultado seja favorável para nós", finalizou.

Próxima partida do Fluminense

  • Jogo: Santos x Fluminense
  • Competição: Campeonato Brasileiro - 12ª rodada
  • Data e horário: 19 de abril de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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