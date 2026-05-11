Fluminense x Operário-PR pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta terça-feira, o Fluminense encara o Operário-PR, no Maracanã, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 21h (de Brasília).

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Onde assistir?

O jogo terá transmissão do Premiere e do SporTV.

Como chegam as equipes

Na partida de ida, Operário-PR e Fluminense empataram por 0 a 0, no Estádio Germano Kruger. Em caso de nova igualdade no duelo de volta, a decisão será nos pênaltis.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem de um empate por 2 a 2 contra o Vitória e ocupa a terceira colocação, com 27 pontos. Já o Operário-PR foi derrotado pelo CRB por 3 a 0 e está na oitava posição da Série B, com 12 pontos.

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Ignacio, Freytes e Renê; Alisson, Nonato e Lucho Acosta; Savarino, Soteldo e John Kennedy.

Técnico: Luis Zubeldía

Operário-PR

Vagner; Doka, Cueno, Klaus e Moraes; Diniz, Trindade, Pereira, Boschilla e Aylon; Dantas.

Técnico: Luizinho Lopes

Arbitragem

Árbitro : João Vitor Gobi (SP)

: João Vitor Gobi (SP) Auxiliares : Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Ficha técnica

Confronto: Fluminense x Operário-PR

Competição: Copa do Brasil - 5.ª Fase (Volta)

Data e horário: terça-feira, 11 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).