Fluminense x Chapecoense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Neste domingo, o Fluminense recebe a Chapecoense no Estádio do Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília).
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Onde assistir Fluminense x Chapecoense
O jogo terá transmissão do Premiere, Record e CazéTV.
Como chegam as equipes
Na terceira colocação, com 23 pontos, o Fluminense vem de uma vitória por 3 a 2 contra o Santos. A Chape vem de uma derrota por 4 a 1 para o Botafogo, com oito pontos, na 20ª colocação da competição.
Prováveis escalações
Fluminense
Fábio, Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Serna, Canobbio e Castillo.
Técnico: Luis Zubeldia
Chapecoense
Rafael Santos; Marcos Vinicius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Higor Meritão e Vinicius Balieiro; Ítalo, Bolasie e Marcinho
Técnico: Fábio Matias.
Ficha técnica
Confronto: Fluminense x Chapecoense
Competição: Campeonato Brasileiro - 13ª rodada
Data e horário: Domingo, 26 de abril de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio do Maracanã
Transmissão: Premiere, Record e na CazéTV.