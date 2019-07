Fluminense tem interesse na contratação de Wellington Nem, do Shakhtar

A diretoria do Fluminense se aproximou do acerto para anunciar nos próximos dias o atacante Wellington Nem. O jogador, que vem defendendo as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, pode chegar ao Tricolor até o fim deste ano, com possibilidade de uma renovação ou, até mesmo, da compra em definitivo dos direitos federativos. Esta segunda opção é menos provável por que o clube carioca não atravessa um bom momento financeiro.

O presidente Mário Bittencourt, que tem um excelente relacionamento com o atleta, vem tratando diretamente da negociação, inclusive mantendo contato direto com os dirigentes do clube ucraniano.

A negociação não é considerada fácil. “Existe o desejo do Fluminense e do jogador, que já defendeu a camisa do time e é um conhecido da casa. Não temos nada bem encaminhado ou concretizado até porque é bem difícil negociar com o Shakhtar. Mas se tivermos a possibilidade vamos avançar”, disse Mário.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Apesar de ter contrato com o Shakhtar Donetsk até 2020, Wellington Nem postou nesta quarta-feira pela manhã um vídeo em uma rede social onde seu filho aparece cantando o hino do Fluminense.

A atual diretoria do Fluminense contratou até o momento o goleiro Muriel e o meia Nenê. O técnico Fernando Diniz ainda pediu a chegada de um lateral-esquerdo e de um zagueiro, mas não existem negociações em andamento envolvendo essas duas posições.

Dentro de campo o elenco treinou nesta quarta-feira, porém, somente nesta quinta-feira Fernando Diniz deverá começar a definir a escalação para o clássico contra o Vasco marcado para este sábado, às 11h (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um choque direto, pois os dois times somam nove pontos e brigam para se distanciarem da zona de rebaixamento. Neste jogo o meia Paulo Henrique Ganso será desfalque por ter sido advertido com o terceiro cartão amarelo contra o Ceará. Em compensação os volantes Aírton e Allan, que cumpriram suspensão contra os cearenses, ficam à disposição da comissão técnica. Nesta quinta-feira o treino será na parte da tarde.