Fluminense só empata com time venezuelano na estreia pela Libertadores

O Fluminense fez sua estreia na edição de 2026 da Copa Libertadores na noite desta terça-feira. Jogando na Venezuela, o time tricolor ficou no empate sem gols contra o Deportivo La Guaira, pelo Grupo C.
Fim de jogo. Em Caracas, #TimeDeGuerreiros estreia com empate contra o Deportivo La Guaira-VEN na @LibertadoresBR. pic.twitter.com/S3jYQdKk8v
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 7, 2026
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Situação da tabela
Com o resultado, ambas as equipes marcam um ponto e largam atrás do Independiente Rivadavia, que bateu o Bolívar por 1 a 0 e assumiu a liderança da chave.
📋 Resumo do jogo
🔵🟠LA GUAIRA 0 X 0 FLUMINENSE🔴⚪🟢
🏆 Competição: Copa Libertadores da América - Fase de grupos (Rodada 1)
🏟️ Local: Estádio Olimpico de la UCV, Caracas (VEN)
📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Como foi o jogo
Em um primeiro tempo de superioridade, o Fluminense criou sua melhor chance aos 47 minutos. Agustín Canobbio acionou John Kennedy, que, dentro da área, chutou para grande defesa do goleiro Christopher Varela.
Na segunda etapa, o Fluminense teve a oportunidade de marcar o gol da vitória aos 49. Matheus Martinelli finalizou, mas Varela apareceu novamente para salvar o time da casa.
Próximos jogos
🔵🟠La Guaira🟠🔵
⚔️ Jogo: Deportivo Táchira x La Guaira
🏆 Competição: Campeonato Venezuelano - Rodada 11
📅 Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, San Cristóbal (VEN)
🔴⚪🟢Fluminense🟢⚪🔴
⚔️ Jogo: Fluminense x Flamengo
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11
📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Outro resultado do Grupo C da Libertadores:
- Independiente Rivadavia 1 x 0 Bolívar