Fluminense quer repetir boa atuação diante do Flamengo

Passada a goleada de 4 a 0 sobre o Paraná Clube na noite de segunda-feira, o Fluminense já planeja o clássico contra o Flamengo marcado para o próximo sábado, às 17h(de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 37 pontos conquistados, o Tricolor atingiu a oitava colocação e por isso mesmo passou a sonhar com o G-6, a zona de classificação para a Copa Libertadores.

Neste cenário, um triunfo no clássico se torna fundamental na trajetória dentro do Brasileirão. Para atingir esse objetivo o time aposta no padrão de jogo e na consistência apresentada diante do Paraná.

“Nós podemos sonhar com coisas maiores neste Campeonato Brasileiro, pois estamos nos colocando aos poucos em um posicionamento melhor na tabela de classificação. Temos condições de fazermos um bom jogo contra o Flamengo, mesmo em se tratando de um rival muito qualificado e que tem um time leve e perigoso. O importante é mantermos a consistência que mostramos contra o Paraná”, disse o técnico Marcelo Oliveira.

Os jogadores seguem a mesma linha de raciocínio.”O importante para atingirmos os nossos objetivos no Campeonato Brasileiro é mantermos a regularidade e para isso o padrão de jogo que mostramos em partidas recentes, como esta contra o Paraná, deve se repetir”, disse o atacante Everaldo.

O elenco do Fluminense ganhou folga nesta terça-feira e nesta quarta-feira acontece a reapresentação na parte da tarde, quando Marcelo Oliveira vai começar a pensar no time para o clássico. O esquema com três zagueiros será mantido e a equipe continuará sem poder contar com o seu principal criador de jogadas, o apoiador Junior Sornoza, que já não enfrentou o Paraná por estar servindo à seleção equatoriana em amistosos internacionais.

Além do Campeonato Brasileiro o Fluminense também está disputando a Copa Sul-Americana. O time, ainda em outubro, terá duelos com o Nacional do Uruguai pelas quartas de final da competição continental.