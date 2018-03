Fluminense perde Aguirre e parte para plano D

O atacante Rodrigo Aguirre acertou com o Botafogo. O uruguaio estava nos planos do Fluminense para reforçar seu ataque e isso acabou frustrando o tricolor, que pretendia contar com o jogador para a vaga de Henrique Dourado, que se transferiu para o Flamengo. O problema é que agora a diretoria vai precisar partir para um plano D na busca de encontrar um jogador capaz de disputar posição com Pedro, revelado nas categorias de base e que hoje é visto como titular.

Os dois primeiros nomes que interessavam ao Fluminense, os planos A e B, acabaram sendo perdidos nem por responsabilidade do clube, mas sim pela demora para a definição do futuro de Henrique Dourado. O clube pretendia Gilberto, ex-Vasco e São Paulo, que deixou o país, e Kayke, que acabou acertando com o Bahia.

“O Gilberto estava em dúvida se ia para fora ou não. O Kayke estava louco para vir, mas chegou uma hora que não podia mais esperar e foi para o Bahia. O Henrique Dourado foi muito sincero comigo, disse que não estava mais com a cabeça no clube e agradeci a ele por isso, mas na época cobrava a rapidez da definição justamente para não acabar perdendo o mercado”, disse o técnico Abel Braga.

Aguirre também estava nos planos. “Tentamos o Aguirre sim, mas ele acabou se transferindo para o Botafogo. Estamos buscando, mas é fundamental deixar bem claro que confio no Pedro”, relatou o treinador, sem desvalorizar seu principal centroavante no momento.

Dentro de campo o elenco se reapresentou nesta quinta-feira, um dia depois do empate sem gols com o Vasco, para um trabalho regenerativo. O próximo compromisso será o duelo contra o Nova Iguaçu neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.

Caso vença seu compromisso e o Botafogo seja derrotado pelo Volta Redonda também no domingo, o tricolor, líder do grupo C com dez pontos ganhos ao lado da Portuguesa, vai se garantir por antecipação nas semifinais. O time que vai a campo deverá ser definido no treino desta sexta-feira pela manhã.