Fluminense oficializa chegadas de Gilberto e Jádson

Dois nomes foram anunciados no elenco do Fluminense de maneira oficial nesta quarta-feira. O lateral direito Gilberto e o volante Jádson já estavam treinando com o grupo desde o dia 3 e, inclusive, viajaram para participar da pré-temporada do Tricolor, na Flórida.

Os dois foram tiveram que esperar pelo anúncio por conta de riscos que podiam acontecer em questões burocráticas da janela de transferências. Para evitar qualquer problema, o Fluminense optou adiar a data das apresentações.

Ex-jogador do rival Vasco, Gilberto agora pertence a Fiorentina e fechou com o clube das Laranjeiras por empréstimo por uma temporada. “Uma das principais razões que me fizeram escolher o clube é o Abel. É uma pessoa que tenho orgulho de ter trabalhado e estou feliz por mais essa oportunidade. A expectativa é muito positiva, acredito que o Fluminense vai montar um grupo competitivo e vamos brigar por todos os campeonatos porque é a característica do Fluminense: brigar por todos os títulos. Espero conquistar algo”, disse o atleta.

Já o volante Jádson assina em definitivo com o Flu, por dois anos. O atleta ainda tem um percentual dos seus direitos pertencentes ao seu último clube, a Udinese, também da Itália. “Morei muitos anos no Rio e estou muito feliz por voltar, meu filho é daqui e tenho muitos amigos também. A expectativa para a temporada é que seja uma das melhores da minha carreira como jogador, tanto individual quanto coletivamente. Que possamos conquistar todos os objetivos que forem estabelecidos”, declarou.