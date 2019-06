Fluminense inicia construção de mais um campo no CT da Barra

O Fluminense divulgou neste fim de semana o início da construção do terceiro campo do Centro de Treinamento Pedro Antônio, localizado na Barra. O clube prevê que as obras durem até cinco meses. O campo fazia parte do projeto inicial do CT porém a falta de verbas adiou sua realização.

A primeira etapa começou com um trator limpando o terreno. A topografia do local será feita na quarta e quinta-feira. Depois, a etapa é de instalar o equipamento de irrigação e drenagem. O último passo é a colocação da grama.

A ampliação do espaço em mais um campo é importante para os planos do clube, que após a finalização poderá tirar do papel o planejamento para um time de aspirantes. O diretor de futebol do Flu comemorou o início das obras.”Seguimos conduzindo o planejamento das obras do CT com intuito de darmos as melhores condições aos nossos atletas e utilizarmos todo o potencial do lugar”, disse Paulo Angioni.