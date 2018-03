Fluminense empata com o Flamengo e garante vaga na decisão

O Fluminense se classificou para a decisão da Taça Rio ao empatar com o Flamengo por 1 a 1 ena noite desta quinta-feira, no Engenhão. Agora, o Tricolor das Laranjeiras enfrentará o Botafogo pelo título do segundo turno do Campeonato Carioca, no domingo, no Maracanã. Os gols foram marcados por Gum, no primeiro tempo, para o Fluminense, e Everton, no final do segundo, para o Flamengo.

Como tinha a vantagem do empate, o time dirigido por Abel Braga soube jogar com inteligência, bloqueando os pontos fortes do adversário. O Flamengo fez um primeiro tempo irregular, melhorou muito na parte final do jogo, mas não conseguiu a virada que lhe colocaria na disputa pelo título.

O jogo – A partida começou truncada, com muitos passes errados. Aos dois minutos, o Fluminense chegou pela primeira vez, com um cruzamento de Gilberto. Pedro se antecipou e cabeceou, mas mandou a bola para longe.

Ainda no início do jogo, o Tricolor das Laranjeiras fazia marcação na saída de bola do Flamengo, dificultando a troca de passes. O time rubro-negro incomodou pela primeira vez a defesa adversária aos seis minutos, mas Éverton Ribeiro não conseguiu a conclusão. Um minuto depois, Lucas Paquetá ganhou de Ibañez e cruzou para Henrique Dourado. O Ceifador dominou, mas chutou muito alto e não assustou Júlio César.

Logo depois, Dourado apareceu outra vez na área. Diego aproveitou um rebote e cruzou para a cabeçada do atacante, que, mais uma vez, não conseguiu assustar Júlio César, defendendo com tranquilidade.

Só aos 13 minutos, o Fluminense voltou a surgir nas imediações da área rubro-negra, em chute do volante Jadson, que não levou perigo. Dois minutos depois, o time dirigido por Abel Braga criou a primeira grande oportunidade para marcar. Gilberto chutou, a bola desviou em Rodinei e sobrou para Pedro, que finalizou com perigo, parando em Diego Alves.

Depois da parada técnica, o ritmo do jogo caiu muito, com as equipes errando muitos passes e cometendo muitas faltas. Só aos 26 minutos, o Flamengo levou perigo. Diego fez ótimo lançamento para o zagueiro Réver, que chegou de surpresa na área tricolor, mas concluiu muito mal. Aos 34, Éverton Ribeiro descolou bom lançamento para Diego, que arriscou o chute, mas viu a bola bater nas pernas de Henrique Dourado, mal colocado.

O Tricolor respondeu com grande jogada de Ayrton Lucas, que se livrou dos marcadores e cruzou fechado. A bola desviou na zaga, e o goleiro Diego Alves fez grande defesa, espalmando para escanteio. Logo depois, foi a vez de Marcos Júnior chutar fraco ao receber lançamento de Gilberto.

Aos 45 minutos, o Fluminense marcou o primeiro gol. Após cruzamento de Sornoza, o zagueiro Gum se aproveitou das falhas de marcação da defesa rubro-negra para cabecear e colocar nas redes de Diego Alves.

O Flamengo voltou para o segundo tempo com o atacante Vinícius Júnior no lugar do lateral esquerdo Renê. Everton foi recuado para a posição defensiva, e Vinícius se juntou a Henrique Dourado no ataque.

Aos dois minutos, em nova cobrança de falta, a zaga do Flamengo voltou a se atrapalhar, mas Gum não conseguiu a conclusão. O time dirigido por Paulo César Carpegiani respondeu aos cinco minutos, em chute de Jonas, após Júlio César ter socado cruzamento de Diego.

Vinícius Júnior entrou aceso e dando muito trabalho aos zagueiros tricolores. Aos dez minutos, ele fez ótimo lançamento para Lucas Paquetá, bloqueado na hora do chute.

Em seguida, Abel Braga tirou Marcos Júnior e colocou Pablo Dyego para tentar dar mais força ao ataque do Flu. E Pablo Dyego, aos 16 minutos, apareceu pela primeira vez com um chute rasteiro que não levou perigo para o gol defendido por Diego Alves.

Aos 21 minutos, o Fluminense desperdiçou uma boa chance para ampliar a vantagem. Pablo Dyego fez ótimo lançamento para Pedro, que chutou da entrada da área, mas mandou a bola para fora.

Depois, o Flamengo teve a chance de deixar tudo igual no placar. Após levantamento de Everton, Jonas subiu mais do que a defesa tricolor e mandou no canto, mas Júlio César fez grande defesa, evitando o empate.

O Rubro-negro da Gávea aumentou a pressão, e o Fluminense passou a atuar mais recuado. Mesmo assim, criou uma boa oportunidade aos 26 minutos, quando Pablo Dyego arrancou pela esquerda e lançou Jadson. O volante viu a penetração de Gilberto na área e fez o passe, mas o lateral isolou a bola.

Insatisfeito com a atuação de Henrique Dourado, Carpegiani decidiu trocar o Ceifador por Felipe Vizeu, mas ainda levou outro susto.

Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, o goleiro Diego Alves saiu mal, e Gum tocou para o gol em posição de impedimento. O detalhe é que a bola entraria após a falha do goleiro, mesmo sem a interferência de Gum.

Aos 40, o Flamengo marcou o gol de empate. Após cobrança de escanteio, a defesa tricolor não conseguiu aliviar o perigo, e a bola sobrou para Everton, que mandou a bomba no ângulo esquerdo e igualou.

Já nos acréscimos, o Flamengo quase desempatou em investida de Vinícius Júnior, que invadiu a área e bateu cruzado, com muito perigo.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 FLAMENGO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 22 de março de 2018, quinta-feira

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Mauricio Machado Coelho Júnior (RJ)

Assistentes: Dibert Pedrosa Moisés (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ)

Público: 16.923 pagantes

Cartões amarelos: Pedro (Fluminense); Éverton Ribeiro, Réver e Jonas (Flamengo)

Gols: FLUMINENSE: Gum, aos 45 minutos do primeiro tempo; FLAMENGO: Everton, aos 40 minutos do segundo tempo

FLUMINENSE: Júlio César, Renato Chaves, Gum e Ibañez; Gilberto, Richard (Douglas), Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Marcos Júnior (Pablo Dyego) e Pedro (Marlon)

Técnico: Abel Braga

FLAMENGO: Diego Alves, Rodinei, Juan, Réver e Renê (Vinícius Júnior); Jonas, Lucas Paquetá, Diego, Éverton Ribeiro (Cuéllar) e Everton; Henrique Dourado (Felipe Vizeu)

Técnico: Paulo César Carpegiani