Fluminense contrata jovem meia Allan, do Liverpool

A diretoria do Fluminense acertou a contratação de mais um reforço para a sequência da temporada. Trata-se do meia Allan, de apenas 21 anos, que foi emprestado pelo Liverpool da Inglaterra até o meio do ano, com possibilidade de prorrogação de vínculo por mais uma temporada. O jogador chega sendo tratado como uma grande aposta pelos dirigentes por conta dos elogios ouvidos em relação a seu futebol.

Allan foi revelado nas categorias de base do Internacional e também pode jogar como volante. No Colorado chamou a atenção do Liverpool, que investiu na sua contratação. Porém, o clube inglês nunca pôde colocá-lo em campo uma vez que o brasileiro não tinha visto da Premier League para trabalhar no país.

A partir de então Allan foi emprestado para clubes de menor tradição no futebol europeu, como Sint-Truiden da Bélgica, SJK da Finlândia e Apollon Limassol de Chipre, onde se submeteu a uma cirurgia no ombro direito. Os empréstimos aconteciam a pedido do técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, que vem tentando prorrogar os vínculos dele com o clube a fim de facilitar conseguir o visto.

O último clube de Allan foi o Eintracht Frankfurt da Alemanha. O jogador tem passagem pelas categorias de base da Seleção Brasileiro, tendo participado do Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2017.

Allan vai ser avaliado fisicamente em sua chegada, mas ainda não tem previsão de estrear. O técnico Fernando Diniz aprovou a contratação após conversar com alguns treinadores que trabalharam com o garoto.

Dentro de campo o elenco retornou nesta quarta-feira do Piauí, onde goleou o River por 5 a 0 na noite de terça-feira, na estreia na Copa do Brasil. O Tricolor se classificou para a segunda fase e agora está focado na partida de sábado, às 19 horas (de Brasília), contra o Flamengo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelas semifinais da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Nesta quinta-feira o plantel treina à tarde e inicia a preparação para o clássico.