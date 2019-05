Fluminense condena expulsão do técnico Fernando Diniz

Depois de ter sido advertido com o cartão amarelo durante o jogo, o técnico Fernando Diniz foi falar com o árbitro Igor Benevenuto após o término da partida contra o Bahia, domingo, na Fonte Nova pelo Brasileirão e acabou recebendo cartão vermelho.

Nesta segunda-feira, em nota oficial, a diretoria do Fluminense repudiou o comportamento da arbitragem e disse que o treinador não ofendeu o árbitro e nem falou palavrões, apenas tentou conversar com o árbitro sobre um lance que envolveu o atacante Pedro.

Confira a nota oficial divulgada pelo Fluminense:

“O Fluminense Football Club repudia a injusta expulsão imposta ao técnico Fernando Diniz na partida do último domingo, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova. Como é possível verificar na súmula da partida, o treinador não proferiu palavrões e, tampouco, faltou com educação ao árbitro Igor Benevenuto.

É de se ressaltar que ao se dirigir ao centro de campo para cumprimentar a arbitragem, os técnicos não recebem punição. Ao buscar um esclarecimento, de forma natural e educada sobre qualquer marcação, o treinador é punido de forma intransigente. Em momento algum, vale frisar, Fernando Diniz questionou a marcação do VAR no lance do pênalti que originou o terceiro gol do Bahia.

A reclamação se deu por uma falta clara sofrida pelo centroavante Pedro, ainda no meio de campo, antes da jogada que originou a penalidade contra o Fluminense. Ao ignorar essa ocorrência, a arbitragem puniu duplamente, em um único lance, o Tricolor. Primeiro com um pênalti marcado e a seguir com a expulsão do goleiro Agenor. Ainda, ao fim do jogo, o árbitro aplicou o cartão vermelho de forma direta ao técnico do clube.”