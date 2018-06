Fluminense anuncia Marcelo Oliveira como novo treinador

Menos de uma semana após a queda de Abel Braga, o Fluminense anunciou seu substituto. Trata-se de Marcelo Oliveira, que assinou contrato até o final da temporada. O novo comandante conhecerá seus atletas na próxima terça-feira, quando a equipe se reapresenta após período de folga.

O último trabalho do treinador foi no Coritiba, em 2017. Em 10 partidas no comando do clube paranaense, foram cinco derrotas, três empates e apenas duas vitórias. No Campeonato Brasileiro dessa temporada, o Coxa acabou rebaixado para a segunda divisão.

A apresentação do treinador bicampeão brasileiro com o Cruzeiro em 2013 e 2014 acontecerá na próxima terça-feira.

Confira o comunicado oficial do Fluminense:

O Fluminense já tem novo treinador para a sequência da temporada. O mineiro Marcelo Oliveira acertou contrato até o fim do ano e conhecerá os atletas na próxima terça-feira, data da reapresentação do grupo tricolor.

Marcelo Oliveira tem no currículo dois títulos brasileiros pelo Cruzeiro (2013 e 2014) – quando foi eleito melhor técnico da competição nas duas vezes -, e um da Copa do Brasil, pelo Palmeiras (2015). Deste último torneio, aliás, foi finalista outras quatro vezes (2011, 2012, 2014 e 2016). Além disso, foi bicampeão paranaense (2011 e 2012) e campeão mineiro (2014). O último trabalho foi à frente do Coritiba, no ano passado. A escolha, além do currículo vitorioso, se deu pelo bom histórico em trabalhos com jogadores jovens, uma das características do atual grupo tricolor.

O novo treinador do Fluminense será apresentado à imprensa na próxima terça-feira, juntamente com o diretor executivo Paulo Angioni.