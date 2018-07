Fluminense anuncia contratação do atacante Júnior Dutra

No começo da noite desta quarta-feira, o Fluminense oficializou a contratação do atacante Júnior Dutra, ex-Corinthians. O atleta chega por empréstimo até o final do ano e vestirá a camisa 11 da equipe comanda por Marcelo Oliveira.

Depois de se despedir dos companheiros de Timão na segunda-feira, o jogador se mostrou feliz com o acerto. “Fui muito bem recebido por todos. Gosto muito do Rio (de Janeiro), tenho muitos amigos aqui. Uma cidade maravilhosa, com uma energia muito boa, mas o mais importante é dentro de campo. Jogar no Maracanã, vestir essa camisa é uma oportunidade única. Estou muito motivado e ansioso para estar dentro de campo logo”, declarou o à FluTV.

Júnior Dutra chegou ao Corinthians no início do ano após se destacar no Avaí, rebaixado no último Campeonato Brasileiro. No entanto, sofreu com a concorrência no setor e não conseguiu se garantir no time titular. O jogador de 30 anos deixa o clube paulista com 24 partidas disputadas e apenas três gol marcados.

O novo camisa 11 do Flu treinou com o restante do elenco nesta quarta-feira, no entanto, ainda não está regularizado para enfrentar o Vasco. O atleta será apresentado na próxima sexta-feira, dia 20.