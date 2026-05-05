Fluminense anuncia a contratação do atacante Hulk; saiba detalhes

Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Fluminense anunciou na noite desta terça-feira a contratação de Hulk. Após passagem marcante pelo Atlético-MG, o atacante chega ao time carioca com contrato até o fim de 2027.
Aos 39 anos de idade, Hulk foi liberado sem custos pelo Atlético-MG e chegará ao Rio de Janeiro na próxima semana para iniciar os treinamentos com o restante do elenco no CT Carlos Castilho.
O atacante poderá estrear apenas a partir da próxima janela de transferências, mas terá o primeiro contato com a torcida tricolor no dia 16 de maio, antes do duelo diante do São Paulo, no Maracanã, às 20h30 (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O novo reforço do Fluminense vestirá a camisa sete, que atualmente pertence a Soteldo. O venezuelano segue com o número até o retorno da paralisação para a Copa do Mundo e, a partir de então, passa a usar o 30.
Givanildo Vieira de Sousa, o Hulk, do Fluminense.
Vestiu bem, né? #NosTemosOHulk
📸: Marina Garcia/FFC pic.twitter.com/nEs1YVShVE
— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 5, 2026
Ídolo do Galo
Hulk foi contratado pelo Atlético-MG em 2021, após passagem pelo Shangai SIPG, e marcou época. Pentacampeão mineiro, ele conquistou Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. Ao todo, foram 140 gols e 55 assistências em 309 jogos pela equipe.
Revelado nas categorias de base do Vitória, o atleta também defendeu Kawasaki Frontale, Tokyo Verdy, Porto e Zenit. Pela Seleção Brasileira, disputou a edição de 2014 da Copa do Mundo.
