Fluminense admite negociar Pedro na janela deste meio de ano

O Fluminense atravessa um momento muito delicado financeiramente e precisa fazer dinheiro para honrar compromissos com o próprio elenco. Sem grandes perspectivas de fazer receita, o clube trabalha com a possibilidade de negociar jogadores na próxima janela de transferências internacionais. Neste cenário, o nome de Pedro é o primeiro que surge. O então “inegociável” centroavante já é visto como forte candidato a deixar as Laranjeiras na neste meio de ano, época que costuma gerar mais movimentos no futebol da Europa.

Pedro tem sondagem de um clube da Alemanha e outro da Holanda, porém, os valores não foram considerados satisfatórios. O Manchester United, da Inglaterra, mandou um representante ao Brasil para negociar com os dirigentes do Fluminense e uma conversa foi aberta. Todavia, o presidente Pedro Abad informou que não vai assinar nenhum tipo de negócio antes da eleição presidencial do clube, prevista para 8 de junho.

Pedro vem se recuperando de uma pancada na perda esquerda e não tem participado dos últimos jogos do Fluminense. O jogador estava vivendo o auge da sua carreira no ano passado, inclusive com direito a convocações de Tite para amistosos internacionais da Seleção Brasileiro, quando sofreu uma grave lesão e teve que se recuperar por meio de uma cirurgia no joelho direito, voltando a atuar apenas este ano.

Um dia depois da goleada de 4 a 1 sobre o Atlético Nacional, da Colômbia, o elenco tricolor já começa a se preparar para o confronto deste domingo, às 19h (de Brasília), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz ainda não definiu a escalação, o que deverá acontecer apenas minutos antes do confronto. A delegação viaja neste sábado para Salvador (BA).

