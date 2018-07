Felipe Melo recebe nono amarelo em 12 jogos e não encara o Paraná

Como habitual, Felipe Melo será desfalque do Palmeiras no próximo jogo, contra o Paraná, domingo, às 11h (de Brasília), no Allianz Parque. O volante recebeu o terceiro cartão amarelo com apenas sete minutos de partida diante do Fluminense, por carrinho em Ayrton Lucas.

Com a advertência, Felipe Melo chegou a nove cartões amarelos em 12 jogos disputados pelo torneio nacional. É o atleta com mais punições do tipo no Brasileirão e contribui para o que o Palestra seja o time com mais amarelos: 52 no total, oito a mais que o segundo colocado Vitória.

Além do camisa 30, Edu Dracena também não poderá encarar o Paraná por ter sido expulso nos minutos finais contra o Tricolor. A tendência é que Felipe Melo seja substituído por Moisés, para dar mais ofensividade ao time. Thiago Santos e Jean são opções mais defensivas para o setor. Na zaga, Luan deve atuar ao lado de Antônio Carlos.

Outra possível ausência contra o Paraná é Marcos Rocha. O lateral-direito sentiu um ‘puxão’ no músculo posterior da coxa, ainda no primeiro tempo, e foi substituído por Mayke. O atleta deve seguir na equipe, caso o camisa 2 não jogue.