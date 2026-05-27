Em negociação com outro clube, Ganso é afastado pelo Fluminense

O veterano Paulo Henrique Ganso pode estar de saída do Fluminense. O clube anunciou nesta terça-feira que o meia comunicou à diretoria o interesse de outra equipe em contratá-lo e, por isso, ficará fora dos dois últimos compromissos antes da pausa para a Copa do Mundo.

Desta forma, Ganso desfalcará o Tricolor diante do Deportivo La Guaira, nesta quarta-feira, e contra o Cruzeiro, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Com contrato válido até o fim deste ano, o camisa 10 poderá assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir do próximo mês. Além disso, como disputou apenas 12 partidas no Brasileirão, uma abaixo do limite permitido, ainda pode defender outra equipe na competição.

Contratado pelo Fluminense em 2019 e campeão da Copa Libertadores em 2023, Ganso soma 22 partidas na atual temporada, sendo apenas seis como titular, além de dois gols marcados.

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Confira a nota do Fluminense na íntegra:

"O meia Paulo Henrique Ganso não será relacionado nas duas próximas partidas do Fluminense. No início da semana o atleta informou a diretoria sobre o interesse de outro clube em sua contratação na janela do meio do ano. Em razão disso, o clube decidiu não relacionar o jogador para que tenha a tranquilidade e as condições necessárias para decidir seu futuro", publicou o clube.

Próximo jogo

Fluminense x Deportivo La Guaira

Competição: Copa Libertadores - Fase de Grupos (última rodada)

Data e horário: Quarta, 27 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



