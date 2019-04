Diniz culpa desfalques por eliminação do Fluminense

O Fluminense foi eliminado do Campeonato Carioca na noite deste sábado. O empate em 1 a 1 na semifinal com o Flamengo deixou a equipe Tricolor fora da disputa pelo título Estadual.

Após o duelo no Maracanã, em que o adversário teve o domínio da partida e as maiores chances de gol, o técnico Fernando Diniz apontou o fato da equipe ter atuado com vários desfalques pela atuação abaixo do esperado.

Para este compromisso o Fluminense perdeu o meia Paulo Henrique Ganso, expulso contra o próprio Flamengo na última rodada da Taça Rio, além de Airton e Digão, por problemas médicos. “É uma equipe que mal se conhecia, estava jogando de uma maneira totalmente diferente”, disse Diniz.

“Como temos pouco tempo para treinar, quando mexemos muito nas peças, perdemos entrosamento. O Flamengo fez pressão alta e quando temos entrosamento, temos facilidade para sair. Hoje, tivemos um número maior de erros,” completou o treinador em sua coletiva após o confronto.

Mesmo eliminado, o Fluminense não terá muito tempo para descansar. Na próxima terça-feira, o Tricolor volta ao Maracanã para encarar o Luverdense pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, no meio da semana, a partida terminou com um empate sem gols.