Derrota no clássico quebra longa invencibilidade do Fluminense como mandante

O Fluminense perdeu para o Flamengo no último domingo, por 2 a 1, no Maracanã, em clássico válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor carioca viu a longa invencibilidade como mandante, que já durava mais de sete meses, chegar ao fim.

A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía não sabia o que era perder desde o dia 9 de setembro de 2025, quando foi derrotado pelo Corinthians, por 1 a 0, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano.

Desde então, o Fluminense acumulava uma série invicta de 22 partidas em casa. No recorte, foram 18 vitórias e três empates entre quatro competições: Copa Sul-Americana, Brasileirão (2025 e 2026), Campeonato Carioca e Copa do Brasil.

Com a derrota para o rival Flamengo, contudo, a invencibilidade do Fluminense como mandante chegou ao fim.

O Fluminense foi derrotado como mandante pela 1ª vez desde set/2025, quebrando sequência invicta de 22 jogos – 21 deles com Luis Zubeldía. 🤯🤯 pic.twitter.com/4MNz2QN8B7 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) April 13, 2026

Situação na tabela

O resultado fez com que o Fluminense chegasse ao terceiro jogo consecutivo sem vencer, com dois empates e uma derrota. No Campeonato Brasileiro, o Tricolor carioca aparece na quarta posição, com 20 pontos, mesma pontuação do vice-líder Flamengo.

Agora, os comandados de Zubeldía voltam a campo nesta quarta-feira, quando encaram o Independiente Rivadavia-ARG, pela segunda rodada da Copa Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Próximo jogo do Fluminense