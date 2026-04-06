Deportivo La Guaira x Fluminense : veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Imagem ilustrativa para a matéria
FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 06/04/2026 às 20:00

Fluminense visita o Deportivo La Guaira nesta terça-feira, em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O confronto está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV.

Onde assistir La Guaira x Fluminense ao vivo? 

O confronto será transmitido pelo Paramount+.

Como chegam as equipes 

Com um empate por 1 a 1 com o Carabobo, o Deportivo La Guaira chega como vice-líder do Campeonato Venezuelano. O Fluminense, por sua vez, é o terceiro colocado do Brasileirão e vem de um empate por 1 a 1 com o Coritiba.

Prováveis escalações 

Deportivo La Guaira

Varela; Peña, Rivero, Gianoli e Ascanio; Perdomo, Correa e Cáceres; Meza, Paredes e Lon.
Técnico: Hector Bidoglio

Fluminense

Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Martinelli e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldia

Arbitragem de La Guaira x Fluminense

  • Árbitro: José Burgos (URU)
  • Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)
  • VAR: Leodan Gonzalez (URU)

Ficha técnica

Confronto: Deportivo La Guaira x Fluminense
Competição: Libertadores - 1ª rodada da fase de grupos
Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico da UCV
Transmissão: Paramount+

