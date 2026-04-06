Deportivo La Guaira x Fluminense : veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

O Fluminense visita o Deportivo La Guaira nesta terça-feira, em jogo válido pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O confronto está marcado para as 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico de la UCV.
Onde assistir La Guaira x Fluminense ao vivo?
O confronto será transmitido pelo Paramount+.
Como chegam as equipes
Com um empate por 1 a 1 com o Carabobo, o Deportivo La Guaira chega como vice-líder do Campeonato Venezuelano. O Fluminense, por sua vez, é o terceiro colocado do Brasileirão e vem de um empate por 1 a 1 com o Coritiba.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Prováveis escalações
Deportivo La Guaira
Varela; Peña, Rivero, Gianoli e Ascanio; Perdomo, Correa e Cáceres; Meza, Paredes e Lon.
Técnico: Hector Bidoglio
Fluminense
Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Hércules, Martinelli e Ganso; Savarino, Serna e John Kennedy.
Técnico: Luis Zubeldia
Arbitragem de La Guaira x Fluminense
- Árbitro: José Burgos (URU)
- Assistentes: Horacio Ferreiro (URU) e Pablo Llarena (URU)
- VAR: Leodan Gonzalez (URU)
Ficha técnica
Confronto: Deportivo La Guaira x Fluminense
Competição: Libertadores - 1ª rodada da fase de grupos
Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico da UCV
Transmissão: Paramount+