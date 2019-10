Delegação do Fluminense evita torcida em desembarque no Rio

A delegação do Fluminense desembarcou nesta quinta-feira no Rio de Janeiro após a derrota para o Ceará. O resultado deixou os tricolores com a possibilidade de entrar na zona de rebaixamento ainda nesta rodada.

Jogadores, comissão técnica e dirigentes saíram do aeroporto por um acesso diferente do usual por temer um protesto. No entanto, não houve qualquer incidente e todos seguiram para o CT do clube.

Os maus resultados fizeram a diretoria repensar a permanência do técnico Marcão. O nome de Cuca voltou a ser ventilado nas Laranjeiras, mas sem qualquer indício de negociação para trazer o treinador.

Com pouco tempo para trabalhar, o Fluminense precisa focar no clássico deste sábado, contra o Vasco, no Maracanã. Para esta partida, Marcão ainda vai realizar um treinamento e nova mudanças na escalação não estão descartadas. O certo é que o volante Allan volta de suspensão.