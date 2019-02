De volta, Robinho espera dar volta por cima no Fluminense

O Fluminense iniciou a temporada com muitos problemas financeiros e perdeu alguns de seus principais jogadores. Mesmo assim, o clube segue em busca de reforços e pretende aproveitar atletas que estiveram fora no ano passado. O atacante Robinho, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo América-MG, admite que decepcionou em sua chegada, mas espera dar a volta por cima.

“Quando eu cheguei não fui muito bem, reconheço. Posso entregar muito mais. Mas as vezes a gente ainda não estava 100% adaptado e entrosado, outras vezes ganhava poucos minutos. Mas faz parte. Não mostrei meu máximo e é justamente pra isso que estou trabalhando muito. Quero enfim mostrar meu valor aqui no Fluminense”, disse.

Robinho rasgou elogios ao técnico Fernando Diniz e torce pelo sucesso tricolor na temporada. “Alguns amigos já trabalharam com ele e todos falam muito bem. Muita gente que entende também de futebol elogia o Fernando Diniz, o modo que ele trabalha, a coragem dele. Enfim, acho que tenho muito a evoluir. Ele parece ser um cara muito inteligente e vou fazer de tudo para aprender ao máximo com ele e ajudar o Fluminense nesse ano”, declarou.

O Tricolor das Laranjeiras se prepara para a estreia no Campeonato Carioca, no dia 19 de janeiro, contra o Volta Redonda, no Maracanã.