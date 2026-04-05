Fluminense empata com o Coritiba e perde a vice-liderança para o São Paulo

Com gol de John Kennedy, o Fluminense ficou no empate de 1 a 1 com o Coritiba, neste sábado, pela 10ª rodada do Brasileirão, no Estádio Couto Pereira.
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Situação da tabela
Com o empate, o Tricolor soma um ponto, chega aos 20 e perde a vice-liderança para o São Paulo, que goleou o Cruzeiro, também neste sábado, e alcançou a mesma pontuação. As duas equipes ficam a dois pontos do líder Palmeiras, que enfrenta o Bahia neste domingo, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Coritiba chega aos 15 pontos e ocupa a sexta colocação.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪CORITIBA 1 X 1 FLUMINENSE🔴⚪🟢
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 10
🏟️ Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
📅 Data: 4 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Tiago Cóser, aos 29' do 2ºT (Coritiba)
- ⚽ John Kennedy, aos 36' do 2ºT (Fluminense)
Como foi o jogo
O Fluminense chegou a abrir o placar com Kevin Serna aos 16 minutos de jogo, mas, após análise do VAR, o árbitro Rafael Rodrigo Klein apontou falta de Rodrigo Castillo no lance e anulou o gol.
Aos 29 do segundo tempo, Lucas Ronier carregou pela esquerda, cruzou na área e Tiago Cóser apareceu no segundo pau para abrir o placar para o Coritiba. O Fluminense chegou ao empate com John Kennedy, que aproveitou a bola mal afastada em cruzamento de Guilherme Arana e cabeceou para o gol aos 36.
Próximos jogos
🟢⚪Coritiba⚪🟢
⚔️ Jogo: Botafogo x Coritiba
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
🔴⚪🟢Fluminense🟢⚪🔴
⚔️ Jogo: Deportivo La Guaira x Fluminense
🏆 Competição: Libertadores da América - Fase de grupos (rodada 1)
📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estadio Olimpico de la UCV, Caracas (VEN)