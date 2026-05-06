Com um a menos, Corinthians é derrotado pelo Fluminense no Brasileiro sub-20

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 0, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, na Fazendinha. Wesley Natã (2) e Gabriel Gorgulho marcaram os gols para o time visitante.

Situação da tabela

Com 15 pontos, o Corinthians aparece apenas na sétima colocação do Brasileiro. Já o Fluminense respira na tabela e assume a 12ª posição, com 12 pontos.

📋 Resumo do jogo

⚫⚪CORINTHIANS 0 X 3 FLUMINENSE🔴🟢

🏆 Competição: Brasileirão Sub-20 - Rodada 10

🏟️ Local: Estádio Alfredo Schurig, em Tatuapé (SP)

📅 Data: 06 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Wesley Natã, aos 33' do 1°T (Fluminense)

⚽ Gabriel Gorgulho, aos 21' do 2°T (Fluminense)

⚽ Wesley Natã, aos 29' do 2°T (Fluminense)

Como foi o jogo

Aos 33 minutos, após cobrança de falta, a bola bateu na barreira e sobrou para Wesley Natã colocar o Fluminense em vantagem. Quatro minutos depois, Christian Oliveira acabou expulso por tomar o segundo amarelo, deixando o Corinthians com um a menos.

Na etapa complementar, aos 21 minutos, Gabriel Gorgulho roubou a bola, disparou para a área e anotou o segundo do Fluminense. Oito minutos depois, Wesley Natã fechou o placar em cobrança de pênalti.

Próximos jogos

⚫⚪Corinthians

⚔️ Jogo: Cuiabá x Corinthians

🏆 Competição: Brasileirão Sub-20 - Rodada 11

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: CT Manoel Dresch

🔴🟢Fluminense

⚔️ Jogo: Fluminense x Vasco

🏆 Competição: Brasileirão Sub-20 - Rodada 11

📅 Data: 13 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Marcelo Vieira

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp