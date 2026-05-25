Com retornos, Fluminense se reapresenta e abre treinos para decisão na Libertadores

Nesta segunda-feira, após derrota para o Mirassol, o Fluminense se reapresentou com novidades no CT Carlos Castillo e abriu a preparação para duelo decisivo pela Copa Libertadores. A bola rola contra o Deportivo La Guaira na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Nas imagens divulgadas pelo clube, é possível observar o retorno de peças importantes no elenco do técnico Luis Zubeldía. Desfalques contra o Mirassol, o meia Savarino e o atacante Canobbio treinaram normalmente e devem reforçar o time no meio da semana.

Além deles, o volante Martinelli foi a campo junto dos companheiros pela primeira depois de mais de um mês. O jogador se recupera de uma lesão na coxa esquerda, sofrida na partida contra o Operário, pela Copa do Brasil, no dia 23 de abril.

Início de uma semana decisiva! VAMOS, TRICOLOR! 🇭🇺 📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/cqN0Y9vyHO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 25, 2026



Decisão na Libertadores

O Tricolor das Laranjeiras entra em campo para definir a classificação às oitavas de final da competição nacional. Para avançar, o time comandado por Zubeldía precisa vencer o La Guaira e ainda assim contar com um tropeço do Bolívar diante do Independiente Rivadavia.

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O Fluminense ocupa o terceiro lugar do Grupo C da Libertadores, com apenas cinco pontos - igualado com o Bolívar, segundo colocado. O Rivadavia já garantiu o primeiro lugar do grupo, inalcançável com 13 pontos.