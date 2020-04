Após retornar de empréstimo, volante Zé Ricardo não deve permanecer no Flu

O volante Zé Ricardo foi devolvido ao Fluminense nesta quarta-feira. O jogador encerrou seu contrato de empréstimo com o Boavista de Saquarema (RJ), que disputa a Primeira Divisão do Campeonato Carioca. O clube da Região dos Lagos não quis estender o vínculo, mesmo com o Estadual ainda tendo que ser concluído e com a possibilidade de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. O Fluminense porém não pretende contar com o jogador.

Zé Ricardo tem 21 anos e foi revelado nas categorias de base do Fluminense. O seu contrato com o Tricolor foi reativado pela CBF, já que se estende até o fim do próximo ano. Apesar disso os dirigentes pretende procurar um clube para ele ser emprestado.

Zé Ricardo era tratado como uma joia das categorias de base do Fluminense. No ano passado chegou a ser utilizado pelo técnico Fernando Diniz em alguns jogos do Campeonato Carioca, quando o treinador preservou titulares. Porém, acabou não agradando.

O volante caiu em desgraça com a torcida do Tricolor em outubro do ano passado ao postar em uma rede social a frase “parece feriado” no dia seguinte de o Flamengo ter goleado o Grêmio por 5 a 0 e ter se classificado para a final da Copa Libertadores. O jogador então tratou de se retratar e disse que se referia ao clima de paz na comunidade em que morava. Ele postou na época: “O Fluminense é a minha vida, o clube que me acolheu desde criança, que me deu tudo que tenho e eu jamais faria qualquer coisa para denegrir a instituição.”.

O Fluminense não oficializou a falta de interesse no jogador. Porém, provavelmente os dirigentes não vão dificultar uma possível transferência e vão liberar os representantes do atleta para procurarem outro clube.