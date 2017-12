Agredido por rubro-negros, Calazans terá que realizar nova cirurgia

Sem dinheiro para contratações e um dia após a divulgação da lista de dispensa para 2018, o Fluminense anunciou que o atacante Marquinhos Calazans terá que realizar nova cirurgia no joelho. O jogador havia se lesionado durante o Campeonato Brasileiro, mas acabou agredido por rubro-negros após a derrota na final da Copa Sul-Americana.

Calazans foi reconhecido por torcedores do Flamengo em um bar no Rio de Janeiro após a final da Sul-Americana. O jogador foi agredido pelos torcedores, que acertaram o joelho recém-operado. Após exames realizados, foi constatado a ruptura do ligamento e uma lesão no menisco.

A nova cirurgia de Calazans deverá ser realizada em duas semanas, quando derrame no local estiver diminuído. Com isso, o atacante será desfalque para o técnico Abel Braga por, pelo menos, todos primeiro semestre.

Sem a possibilidade de utilizar Marquinhos Calazans, o técnico Abel Braga vai iniciar a temporada com menos opções no elenco. Nesta quinta-feira, a diretoria tricolor comunicou que oito jogadores não estavam nos planos para 2018, incluindo alguns titulares neste ano, como o goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Henrique.