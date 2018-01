Abel Braga já não acredita na classificação do Fluminense

Depois do terceiro jogo consecutivo sem conseguir vencer, o técnico Abel Braga não acredita que o Fluminense esteja entre os dois classificados para as semifinais da Taça Guanabara. Na entrevista coletiva dessa quarta, após o empate com a Portuguesa, admitiu que considera impossível que a sua equipe passe de fase, já que vai depender de resultados dos outros clubes a partir de agora.

Abel definiu a partida em Edson Bastos como horrorosa e avaliou que se houvesse algum vencedor, este deveria ter sido a Portuguesa, que, segundo ele próprio, jogou bem melhor do que a sua equipe. “Nós tivemos muita sorte de ainda sair com o empate”, reconheceu.

O técnico tricolor garante que entendeu as críticas dos torcedores e afirmou que os mesmos são soberanos para elogiar ou criticar. Abel avisou que vai insistir no esquema de três zagueiros por acreditar que pode ser uma boa alternativa tática para a sua equipe, mas garantiu que sabe da necessidade de acontecer uma melhora na produção da equipe.

Para o jogo diante do Madureira, o Fluminense vai ter que mexer na estrutura da equipe, já que o meia colombiano Sornoza recebeu cartão vermelho nessa quarta.