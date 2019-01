Zico comemora conquista do Flamengo na Flórida: “Que venham outros títulos”

Considerado maior nome da história do Flamengo, o ex-jogador Zico foi um dos personagens de divulgação da Copa Flórida. A organização escolheu o ídolo para entregar o troféu de campeão do torneio para o Rubro-Negro após a vitória deste sábado sobre o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

Zico comemorou o sucesso flamenguista na temporada. Ele também destacou as experiências que viveu nos dias em que participou dos eventos relacionados à Copa Flórida.

“Tive a honra de entregar ao capitão Diego, o troféu da conquista pelo Flamengo na Flórida Cup. Ver o jogo com Lendas do esporte brasileiro, Oscar, Denilson, Falcão e Marta. Conhecer um torcedor do Cruzeiro, Pedro Pimenta, sem os dois braços e as duas pernas, que nos dá um grande exemplo de vida e ver a galera rubro-negra dar outro grande show no estádio. Que venham outros títulos na temporada”, exaltou.