Zé Ricardo exalta reação do Flamengo e não fala sobre gol anulado

O técnico Zé Ricardo ficou satisfeito com a exibição do Flamengo diante do Corinthians nesse domingo, principalmente no segundo tempo, quando a equipe carioca subiu de produção e criou condições de conquistar a vitória. Na entrevista coletiva após o empate por 1 a 1, o treinador comentou que as alterações fizeram a diferença porque Willian Arão, Berrio e Vinicius Júnior entraram muito bem e mudaram o panorama do confronto.

O treinador rubro-negro admitiu que o Corinthians começou melhor e, depois de marcar o gol, ganhou confiança para partir para cima do Flamengo, mas lembrou que o resultado acabou sendo justo pela atuação do seu time no segundo tempo. “São duas grandes equipes. Isso ficou nítido no jogo de hoje”, afirmou o treinador.

Zé Ricardo explicou ainda que não era só a questão matemática de diferença de pontos que estava em jogo. Havia um simbolismo que sempre cerca um Flamengo x Corinthians.

“Tivemos chances com uma bola na trave numa rebatida, num desvio contra do Pedro Henrique. Tivemos a oportunidade com o Diego…”, ressaltou Zé Ricardo, antes de falar sobre a estreia de Diego Alves no gol da equipe.

“É importante continuar com um jogador como esse, com essas características, porque estamos em uma temporada muito desgastante”.

Em relação à reclamação do Corinthians sobre a anulação do gol marcado por Jô, Zé Ricardo explicou que não poderia falar sobre o assunto porque ainda não havia assistido o lance, mas citou o fato de que não costuma comentar arbitragem, mesmo quando a sua equipe é prejudicada.